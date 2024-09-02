В Херсоне прогремели взрывы из-за атаки врага
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона слышны взрывы в результате атаки врага с временно оккупированного левобережья. Жителям рекомендуется избегать открытых пространств и перейти в более безопасные места.
В Днепровском районе Херсона были слышны взрывы в результате атаки врага с временно оккупированного левобережья, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левобережья. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места
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