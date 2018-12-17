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У Херсоні поліція розслідує вибух у будинку як порушення пожежної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліцейські разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) встановлюють причину вибуху в приватному будинку в Херсоні. Попередня кваліфікація - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Херсонської області, передає УНН.

У Херсоні поліція розслідує вибух у будинку як порушення пожежної безпеки

"В Херсоні поліція разом з представниками ДСНС встановлюють причини вибуху у приватному будинку", - повідомили в поліції.

При цьому у відомстві додали, що попередньо подію кваліфікували за ст.270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та рятувальники ДСНС попередньо встановили, що ймовірною причиною вибуху є витік газу.

"В результаті житловий будинок зруйновано, його 36-річний власник доставлений в лікарню. Частково пошкоджено і сусідній будинок, в якому перебував 16-річний хлопець. Неповнолітній з травмами також доставлений до лікарні", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНН раніше у приватному будинку у Херсоні стався вибух, внаслідок чого постраждали чоловік і 16-річний хлопець.

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