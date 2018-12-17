В Херсоне полиция расследует взрыв в доме как нарушение пожарной безопасности

“В Херсоне полиция вместе с представителями ГСЧС устанавливают причины взрыва в частном доме”, — сообщили в полиции.

При этом в ведомстве добавили, что предварительно событие квалифицировали по ст.270 Уголовного кодекса Украины “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”.

Следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и спасатели ГСЧС предварительно установили, что вероятной причиной взрыва является утечка газа.

“В результате жилой дом разрушен, его 36-летний владелец доставлен в больницу. Частично повреждены и соседний дом, в котором находился 16-летний парень. Несовершеннолетний с травмами также доставлен в больницу”, — добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН ранее в частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.