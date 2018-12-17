В Херсоне полиция расследует взрыв в доме как нарушение пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полицейские совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) устанавливают причину взрыва в частном доме в Херсоне. Предварительная квалификация - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области, передает УНН.
“В Херсоне полиция вместе с представителями ГСЧС устанавливают причины взрыва в частном доме”, — сообщили в полиции.
При этом в ведомстве добавили, что предварительно событие квалифицировали по ст.270 Уголовного кодекса Украины “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”.
Следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и спасатели ГСЧС предварительно установили, что вероятной причиной взрыва является утечка газа.
“В результате жилой дом разрушен, его 36-летний владелец доставлен в больницу. Частично повреждены и соседний дом, в котором находился 16-летний парень. Несовершеннолетний с травмами также доставлен в больницу”, — добавили в ведомстве.
Как сообщал УНН ранее в частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.