У Херсоні лунають вибухи: окупанти атакують з різних видів зброї

Окупанти атакують Херсон з різних видів зброї. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"У Херсоні знову гучно! Армія рф атакує місто з різних видів зброї. Залишайтесь у безпечних місцях! Тримайтеся подалі від вікон!" - повідомив Мрочко.

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