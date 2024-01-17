У Херсоні лунають вибухи: окупанти атакують з різних видів зброї
Київ • УНН
Армія рф атакує Херсон з різних видів зброї. Жителів закликають залишатись у безпечних місцях.
Окупанти атакують Херсон з різних видів зброї. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні знову гучно! Армія рф атакує місто з різних видів зброї. Залишайтесь у безпечних місцях! Тримайтеся подалі від вікон!" - повідомив Мрочко.
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