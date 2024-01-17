В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия

Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании

Принцесса Уэльская Кэтрин перенесла успешную операцию на брюшной полости и будет отсутствовать на службе до Пасхи. Король Чарльз III также планирует лечение от рака простаты, что имеет целью поощрить мужчин к регулярным медицинским осмотрам.