В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия
Киев • УНН
Армия рф атакует Херсон из различных видов оружия. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Оккупанты атакуют Херсон из различных видов оружия. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В Херсоне снова громко! Армия рф атакует город из разных видов оружия. Оставайтесь в безопасных местах! Держитесь подальше от окон!" - сообщил Мрочко.
Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА17 январь 2024, 15:56 • 22770 просмотров
В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия
Армия рф атакует Херсон из различных видов оружия. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
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