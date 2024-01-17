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В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 20:07  •  11170 просмотра

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Армия рф атакует Херсон из различных видов оружия. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.

Оккупанты атакуют Херсон из различных видов оружия. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В Херсоне снова громко! Армия рф атакует город из разных видов оружия. Оставайтесь в безопасных местах! Держитесь подальше от окон!" - сообщил Мрочко.

Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА17 январь 2024, 15:56 • 22770 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
У Херсоні лунають вибухи: окупанти атакують з різних видів зброї
Explosions are heard in Kherson: occupants attack with various types of weapons
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В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия

Армия рф атакует Херсон из различных видов оружия. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.

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В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты атакуют из разных видов оружия

Украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника над Сумской областью

Силы противовоздушной обороны в Сумской области уничтожили два вражеских беспилотника "Шахед".

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Украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника над Сумской областью

Китай подтвердил, что ВВП вырос на 5,2% в 2023 году

Экономика Китая превысила официальный прогноз роста в 5%, увеличившись на 5,2% в 2023 году, несмотря на предыдущее замедление из-за пандемических ограничений.

Экономика •   •  11990 просмотра
Китай подтвердил, что ВВП вырос на 5,2% в 2023 году

В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга

Малый ракетный корабль проекта "Буян-М", еще один "калибровый" носитель, присоединился к военно-морской группировке в Черном море, повысив уровень ракетной угрозы до "очень высокого". Южные силы обороны призывают к постоянной бдительности.

Война •   •  13852 просмотра
В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга

Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия

Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.

Политика •   •  14759 просмотра
Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия

Украина и Латвия создают Коалицию дронов - Минобороны

Украина и Латвия формируют Коалицию по противодействию беспилотникам и радиоэлектронной борьбе для усиления боевых операций, особенно в сфере стратегического использования беспилотников. Дальнейшие шаги в рамках коалиции будут объявлены 23 января.

Война •   •  16889 просмотра
Украина и Латвия создают Коалицию дронов - Минобороны

Генераторы, медоборудование, гумпомощь: в Одесской ОГА поблагодарили международную организацию по миграции за регулярную поддержку

Дальнейшее сотрудничество и реализация проектов запланирована на 2024 год с особым акцентом на цифровое развитие и реабилитацию.

Общество •   •  14394 просмотра
Генераторы, медоборудование, гумпомощь: в Одесской ОГА поблагодарили международную организацию по миграции за регулярную поддержку

Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании

Принцесса Уэльская Кэтрин перенесла успешную операцию на брюшной полости и будет отсутствовать на службе до Пасхи. Король Чарльз III также планирует лечение от рака простаты, что имеет целью поощрить мужчин к регулярным медицинским осмотрам.

Здоровье •   •  13062 просмотра
Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании

Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Война •   •  22586 просмотра
Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters

Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.

Война •   •  21068 просмотра
В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters