У Херсоні кількість постраждалих від удару рф зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ на Дніпровський район Херсона постраждали чотири людини. Серед поранених - три жінки віком 64, 46 та 62 роки, які отримали вибухові травми та поранення.
У Херсоні кількість постраждалих через атаку російських військ в обід зросла до чотирьох, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"До лікарні доставили ще одну потерпілу внаслідок російських ударів по Дніпровському району. 64-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення спини. В момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - зазначили в ОВА у Telegram.
Зазначається, що жінці надають медичну допомогу.
Згодом "стало відомо про ще двох постраждалих через російські обстріли Дніпровського району Херсона", вказали в ОВА. "До лікарні доставили 46-річну жінку, в якої діагностували вибухову травму та контузію. 62-річній херсонці, яка дістала вибухову травму і струс головного мозку, медичну допомогу надали на місці", - ідеться у повідомленні.
"Наразі відомо про чотирьох потерпілих через російські обстріли Дніпровського району міста сьогодні в обід", - повідомили в ОВА.
Армія рф в обід атакувала Херсон: є поранений26.08.24, 13:43 • 15751 перегляд