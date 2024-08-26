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У Херсоні кількість постраждалих від удару рф зросла до чотирьох

У Херсоні кількість постраждалих від удару рф зросла до чотирьох

Київ • УНН

 • 20602 перегляди

Внаслідок атаки російських військ на Дніпровський район Херсона постраждали чотири людини. Серед поранених - три жінки віком 64, 46 та 62 роки, які отримали вибухові травми та поранення.

У Херсоні кількість постраждалих через атаку російських військ в обід зросла до чотирьох, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

"До лікарні доставили ще одну потерпілу внаслідок російських ударів по Дніпровському району. 64-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення спини. В момент обстрілу вона перебувала на вулиці", - зазначили в ОВА у Telegram.

Зазначається, що жінці надають медичну допомогу.

Згодом "стало відомо про ще двох постраждалих через російські обстріли Дніпровського району Херсона", вказали в ОВА. "До лікарні доставили 46-річну жінку, в якої діагностували вибухову травму та контузію. 62-річній херсонці, яка дістала вибухову травму і струс головного мозку, медичну допомогу надали на місці", - ідеться у повідомленні.

"Наразі відомо про чотирьох потерпілих через російські обстріли Дніпровського району міста сьогодні в обід", - повідомили в ОВА.

Армія рф в обід атакувала Херсон: є поранений26.08.24, 13:43 • 15751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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