В Херсоне количество пострадавших от удара рф возросло до четырех

В Херсоне количество пострадавших из-за атаки российских войск в обед возросло до четырех, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В больницу доставили еще одну пострадавшую в результате российских ударов по Днепровскому району. 64-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение спины. В момент обстрела она находилась на улице", - отметили в ОВА в Telegram.

Отмечается, что женщине оказывают медицинскую помощь.

Впоследствии "стало известно о еще двух пострадавших из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона", указали в ОВА. "В больницу доставили 46-летнюю женщину, у которой диагностировали взрывную травму и контузию. 62-летней херсонке, которая получила взрывную травму и сотрясение головного мозга, медицинскую помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

"Сейчас известно о четырех пострадавших из-за российских обстрелов Днепровского района города сегодня в обед", - сообщили в ОВА.

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