Армия рф в обед атаковала Херсон: есть раненый
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 61-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранения бедра и грудной клетки, он доставлен в больницу.
Российские войска сегодня в обед атаковали Херсон, в результате вражеского удара пострадал 61-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.
В обед российская армия атаковала Днепровский район Херсона. В результате обстрела 61-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения бедра и грудной клетки
"Скорая", как указано, доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Добавим, в 12:47 Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеской ракете на Херсон.
По Херсону ворог уночі вдарив дронами, 2 постраждалих, в області є загиблий і поранені26 августа 2024, 09:07 • 16813 просмотров