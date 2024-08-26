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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф в обед атаковала Херсон: есть раненый

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 10:43  •  7099 просмотра

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В Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 61-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранения бедра и грудной клетки, он доставлен в больницу.

Российские войска сегодня в обед атаковали Херсон, в результате вражеского удара пострадал 61-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

В обед российская армия атаковала Днепровский район Херсона. В результате обстрела 61-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения бедра и грудной клетки

- сообщили в ОВА в Telegram.

"Скорая", как указано, доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Добавим, в 12:47 Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеской ракете на Херсон.

По Херсону ворог уночі вдарив дронами, 2 постраждалих, в області є загиблий і поранені26 августа 2024, 09:07 • 16813 просмотров

Юлия Шрамко

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