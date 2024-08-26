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Армія рф в обід атакувала Херсон: є поранений

Армія рф в обід атакувала Херсон: є поранений

Київ • УНН

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У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення стегна й грудної клітини, його доставлено до лікарні.

Російські війська сьогодні в обід атакували Херсон, внаслідок ворожого удару постраждав 61-річний чоловік, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.

В обід російська армія атакувала Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу 61-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення стегна й грудної клітини

- повідомили в ОВА у Telegram.

"Швидка", як вказано, доставила постраждалого до лікарні для надання меддопомоги.

Додамо, о 12:47 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожу ракету на Херсон.

По Херсону ворог уночі вдарив дронами, 2 постраждалих, в області є загиблий і поранені26.08.24, 12:07 • 21020 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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