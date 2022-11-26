У Херсоні електропостачання подали до очисних споруд. Днями світло з'явиться у житлових районах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Херсоні електропостачання подали до очисних споруд. Про це повідомив голова голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"У Херсоні електропостачання подали до головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд. Далі поетапно світло з'являтиметься в житлових районах міста. Це відбудеться найближчими днями", - написав Янушевич.
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Доповнення
У Херсон подали електроенергію 26 листопада.