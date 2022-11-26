В Херсоне электроснабжение подали к очистным сооружениям. На днях свет появится в жилых районах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Херсоне электроснабжение подали к очистным сооружениям. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"В Херсоне электроснабжение подали в главную канализационную насосную станцию и очистные сооружения. Далее поэтапно свет будет появляться в жилых районах города. Это произойдет в ближайшие дни", - написал Янушевич.
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Дополнение
В Херсон подали электроэнергию 26 ноября.