В Херсоне электроснабжение подали к очистным сооружениям. На днях свет появится в жилых районах

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"В Херсоне электроснабжение подали в главную канализационную насосную станцию и очистные сооружения. Далее поэтапно свет будет появляться в жилых районах города. Это произойдет в ближайшие дни", - написал Янушевич.

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Дополнение

В Херсон подали электроэнергию 26 ноября.