Відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів - голова ОВА

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"У Херсоні розпочато подачу електропостачання. Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо", - повідомив Янушевич.

Деталі

Голова ОВА наголосив, щоб херсонці, "тільки-но у домівках з’явиться електропостачання", не поспішали вмикати побутові електропристрої. "Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти", - додав він.

Доповнення

У Херсон подали електроенергію 26 листопада.