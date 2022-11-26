Відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Відновлення електропостачання у Херсоні у повному обсязі займе декілька днів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"У Херсоні розпочато подачу електропостачання. Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо", - повідомив Янушевич.
Деталі
Голова ОВА наголосив, щоб херсонці, "тільки-но у домівках з’явиться електропостачання", не поспішали вмикати побутові електропристрої. "Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти", - додав він.
Доповнення
У Херсон подали електроенергію 26 листопада.