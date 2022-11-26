Восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней - глава ОВА

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"В Херсоне начата подача электроснабжения. Первоочередно свет подают на объекты критической инфраструктуры города. В дальнейшем – бытовым потребителям. Полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней, о чем буду сообщать отдельно", - сообщил Янушевич.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, чтобы херсонцы, "только в домах появится электроснабжение", не спешили включать бытовые электроустройства. "Возможны перепады напряжения! Поэтому ваша техника может сгореть", - добавил он.

Дополнение

В Херсон подали электроэнергию 26 ноября.