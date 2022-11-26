Восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Восстановление электроснабжения в Херсоне в полной мере займет несколько дней. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 26 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"В Херсоне начата подача электроснабжения. Первоочередно свет подают на объекты критической инфраструктуры города. В дальнейшем – бытовым потребителям. Полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней, о чем буду сообщать отдельно", - сообщил Янушевич.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, чтобы херсонцы, "только в домах появится электроснабжение", не спешили включать бытовые электроустройства. "Возможны перепады напряжения! Поэтому ваша техника может сгореть", - добавил он.
Дополнение
В Херсон подали электроэнергию 26 ноября.