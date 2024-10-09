У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав 51-річний місцевий житель. Чоловік отримав вибухову травму і контузію, самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований.
Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав 51-річний місцевий житель, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждав місцевий житель. У 51-річного чоловіка – вибухова травма і контузія", - ідеться у повідомленні.
Чоловік, як вказано, самостійно звернувся до лікарні. Його шпиталізували.
На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених09.10.24, 09:00 • 16143 перегляди