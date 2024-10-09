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У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 12346 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав 51-річний місцевий житель. Чоловік отримав вибухову травму і контузію, самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований.

Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав 51-річний місцевий житель, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждав місцевий житель. У 51-річного чоловіка – вибухова травма і контузія", - ідеться у повідомленні.

Чоловік, як вказано, самостійно звернувся до лікарні. Його шпиталізували.

На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених09.10.24, 09:00 • 16143 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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