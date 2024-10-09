В Херсоне из-за российского обстрела пострадал мужчина
Киев • УНН
В результате российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал 51-летний местный житель. Мужчина получил взрывную травму и контузию, самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.
В результате российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал 51-летний местный житель, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадал местный житель. У 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия", - говорится в сообщении.
Мужчина, как указано, самостоятельно обратился в больницу. Его госпитализировали.
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