У Харкові зі станції метро “Університет” евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні на станції харківського метрополітену “Університет” був знайдений пакет, через який було викликано вибухотехніків та евакуйовано людей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту з питань інформації і зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, передає УНН.
“На станції метро "Університет" знайдений нічийний пакет. З метою безпеки, людей зі станції виводимо. Потяги поки будуть проїжджати без зупинок на цій станції. Викликали вибухотехніків, чекаємо, коли перевірять знахідку”, — зазначив він.
Згодом Сидоренко повідомив, що вибухівки на станції не виявилося, тому станцію метро знову відкрили.
Як повідомляв УНН, 9 жовтня надійшло неправдиве повідомлення про замінування станції київського метрополітену “Житомирська”.