У Харкові зі станції метро “Університет” евакуювали людей

“На станції метро "Університет" знайдений нічийний пакет. З метою безпеки, людей зі станції виводимо. Потяги поки будуть проїжджати без зупинок на цій станції. Викликали вибухотехніків, чекаємо, коли перевірять знахідку”, — зазначив він.

Згодом Сидоренко повідомив, що вибухівки на станції не виявилося, тому станцію метро знову відкрили.

Як повідомляв УНН, 9 жовтня надійшло неправдиве повідомлення про замінування станції київського метрополітену “Житомирська”.