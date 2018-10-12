В Харькове из станции метро "Университет" эвакуировали людей

"На станции метро "Университет" найден ничейный пакет. В целях безопасности, людей со станции выводим. Поезда пока будут проезжать без остановок на этой станции. Вызвали взрывотехников, ждем, когда проверят находку", - отметил он.

Впоследствии Сидоренко сообщил, что взрывчатки на станции не оказалось, поэтому станцию ​​метро снова открыли.

Как сообщал УНН, 9 октября поступило ложное сообщение о заминировании станции киевского метрополитена "Житомирская".