В Харькове из станции метро "Университет" эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня на станции харьковского метрополитена "Университет" был найден пакет, из-за которого было вызвано взрывотехников и эвакуированы люди. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает УНН.
"На станции метро "Университет" найден ничейный пакет. В целях безопасности, людей со станции выводим. Поезда пока будут проезжать без остановок на этой станции. Вызвали взрывотехников, ждем, когда проверят находку", - отметил он.
Впоследствии Сидоренко сообщил, что взрывчатки на станции не оказалось, поэтому станцию метро снова открыли.
Как сообщал УНН, 9 октября поступило ложное сообщение о заминировании станции киевского метрополитена "Житомирская".