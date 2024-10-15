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У Харкові затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції

Київ • УНН

 • 12354 перегляди

Двох підлітків 14 та 16 років затримали за спробу підпалу трансформаторної підстанції в Харкові. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У Харкові затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції

Двох підлітків затримали за спробу підпалу трансформаторної підстанції у Харкові, їй повідомили про підозру та відправили під цілодобовий домашній арешт, повідомили у ГУНП у Харківській області у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За даними слідства, підозрювані діяли за вказівками, які отримували від кураторів в одному з телеграм-каналів. Обіцяні гроші за виконану роботу неповнолітні так і не отримали. За скоєне хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Як зазначили у поліції, встановлено, що діти мали фільмувати загоряння для "звітності" та надсилати замовникам.

Поліцейські, як вказано, "виявили 14 та 16-річних хлопців, коли вони намагалися підпалити трансформаторну підстанцію в Харкові". Підлітків затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили неповнолітнім про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Затримано групу підлітків, які на замовлення рф підпалювали об'єкти Укрзалізниці на Чернігівщині14.10.24, 13:12 • 12556 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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