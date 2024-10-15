В Харькове задержали подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции
Киев • УНН
Двух подростков 14 и 16 лет задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Харькове. Им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Двух подростков задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Харькове, им сообщили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест, сообщили в ГУНП в Харьковской области во вторник, пишет УНН.
Детали
"По данным следствия, подозреваемые действовали по указаниям, которые получали от кураторов в одном из телеграм-каналов. Обещанные деньги за выполненную работу несовершеннолетние так и не получили. За содеянное ребятам грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Как отметили в полиции, установлено, что дети должны были снимать возгорания для "отчетности" и отправлять заказчикам.
Полицейские, как указано, "обнаружили 14 и 16-летних парней, когда они пытались поджечь трансформаторную подстанцию в Харькове". Подростков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении в совершении преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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