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У Харкові затримали інформатора фсб, який збирав дані про розташування Сил оборони та систем Patriot

У Харкові затримали інформатора фсб, який збирав дані про розташування Сил оборони та систем Patriot

Київ • УНН

 • 18753 перегляди

У Харкові затримано інформатора фсб, який збирав дані про розташування ЗСУ та систем Patriot. Зловмисник передавав координати військових об'єктів окупантам для планування ударів. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Служба безпеки зірвала нові спроби рф отримати актуальні дані про оборону Харкова. Під час спецоперації в обласному центрі затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що насамперед він намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста.

Також фігурант "полював" на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

За даними слідства, затриманим інформатором рф виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини. Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників,

- йдеться у повідомленні.

Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ викрила дві групи торговців зброєю, які продавали криміналітету трофейні арсенали23.08.24, 13:22 • 17742 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

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