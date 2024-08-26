В Харькове задержали информатора фсб, который собирал данные о расположении Сил обороны и систем Patriot

Служба безопасности сорвала новые попытки рф получить актуальные данные об обороне Харькова. Во время спецоперации в областном центре задержан информатор фсб, который шпионил за украинскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прежде всего он пытался обнаружить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые защищают воздушное пространство прифронтового города.

Также фигурант "охотился" на локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны. В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты планировали осуществить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

По данным следствия, задержанным информатором рф оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины. Для выполнения вражеского задания фигурант объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном авто и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников, - говорится в сообщении.

После разведывательных вылазок он обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их детальное описание и мессенджером пересылал своему российскому куратору.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского информатора и задержала его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила две группы торговцев оружием, которые продавали криминалитету трофейные арсеналы