У Харкові затримали посадовця Регіонального офісу водних ресурсів на хабарі 135 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Харкові затримали одного з посадовців керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області на отриманні хабаря у сумі 135 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Як розповів керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, до правоохоронних органів звернувся громадянин з інформацією про те, що посадові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області вимагають грошові кошти за підписання договорів щодо розпорядження (оренда та користування) майном вказаної державної установ.
“3 квітня 2020 року одного з посадовців керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області затримали на отриманні неправомірної вигоди у сумі 135 тис. грн. Наразі затриманому фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди —ред.) КК України та клопотання щодо обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині судитимуть начальника карного розшуку за вимагання 1,5 тисячі доларів хабара.