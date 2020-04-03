В Харькове задержали чиновника Регионального офиса водных ресурсов на взятке 135 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Харькове задержали одного из должностных лиц руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области на получении взятки в сумме 135 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом указанных государственных учреждений.
“3 апреля 2020 года одного из должностных лиц руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. грн. Сейчас задержанному фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство неправомерной выгоды — ред.) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Херсонщине будут судить начальника уголовного розыска за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки.