У Харкові затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Харкові Служба безпеки України затримала громадянина однієї з країн Південного Кавказу, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за скоєння тяжкого злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Встановлено, що іноземець незаконно прибув до нашої країни для переховування від кримінальної відповідальності через вчинення розбійного нападу із проникненням у житло потерпілого.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць обласного центру.
Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Також перевіряється інформація про причетність іноземця до вчинення незаконних дій на території України.
Викриття зловмисника проводилось спільно з поліцією та Державною міграційною службою.
Нагадаємо, СБУ затримала бойовика "Ісламської держави".