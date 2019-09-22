В Харькове задержали иностранца, который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харькове Служба безопасности Украины задержала гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Установлено, что иностранец незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с полицией и Государственной миграционной службой.
Напомним, СБУ задержала боевика "Исламского государства".