СБУ задержала боевика "Исламского государства"

“Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации “Исламское государство”, — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.

Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Напомним, СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов.