СБУ задержала боевика "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации “Исламское государство”, — говорится в сообщении.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче.
Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.
Напомним, СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов.