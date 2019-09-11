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СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-пропагандистів

СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-пропагандистів

Київ • УНН

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КИЇВ, 11 вересня. УНН. На Дніпропетровщині співробітники СБУ припинили діяльність інтернет-агітатора, який через російські соціальні мережі поширював антиукраїнську пропаганду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“У ході документування розгалуженої мережі інтернет-агітаторів, яких координують з території країни-агресора, оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Тернівка Дніпропетровської області в одній із соціальних мереж поширював інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону”, — йдеться у повідомленні.

Пропагандист, виконуючи завдання своїх російських кураторів, за обіцяну грошову винагороду також розповсюджував з фейкових акаунтів дезінформацію про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дій української влади.

“Розпочато кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Аналогічні факти деструктивного інформаційно-психологічного впливу на мешканців України через соціальні мережі були виявлені оперативниками СБУ раніше в Одеському, Сумському та Луганському регіонах”, — сказано у повідомленні.

Аналіз отриманих даних вказує, що залучення російськими спецслужбами саме громадян України до проведення спеціальних інформаційних акцій дозволяє надати ефект дійсності завдяки використанню облікових записів у соціальних мережах реальних осіб, а також адаптації антиукраїнських матеріалів для конкретного регіону безпосередньо його мешканцем.

Виявлені заходи деструктивного інформаційного впливу у більшості випадків проводяться у поєднанні з фейковими публікаціями у підконтрольних РФ засобах масової інформації або заявами так званих лідерів громадської думки з “перекручуванням” справжніх фактів.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка за видачу бойовикам “ЛНР” розвідувальних даних.

Українські Національні Новини

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