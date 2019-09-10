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СБУ затримала чоловіка за видачу бойовикам "ЛНР" розвідувальних даних

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Служба безпеки України у Луганській області викрила діяльність спільника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Сєвєродонецька за власною ініціативою налагодив контакти із ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів російсько-терористичних НЗФ.

"Чоловік за завданням куратора збирав інформацію розвідувального характеру на користь спецслужб РФ. Інформатор, зокрема, передавав бойовикові відомості про місця дислокації особового складу та керівництво підрозділів операції Об’єднаних сил, правоохоронні органи, представництво міжнародних гуманітарних організацій, діяльність місцевих осередків політичних та громадських організацій, переміщення військової техніки", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, терористи використовували ці дані при плануванні військових дій та диверсійних актів на території Луганської області.

Правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії за місцем проживання спільника бойовиків і його зв’язків. Під час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, боєприпаси, зокрема сім корпусів гранат Ф-1 та РГН, п’ять запалів до гранат, сто п’ятдесят набоїв калібру 5,45 мм, а також наркотичні речовини амфетамін та канабіс, які направлено на експертизу.

"Вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник передавав інформацію бойовикам. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після проведення експертиз йому буде повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами ‒ ст. 263 та в незаконному виготовленні й зберіганні наркотичних засобів ‒ ст. 307 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Викриття інформатора проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу.

Українські Національні Новини

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