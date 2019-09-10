СБУ задержала мужчину за выдачу боевикам "ЛНР" разведывательных данных

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Служба безопасности Украины в Луганской области пресекла деятельность сообщника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка по собственной инициативе наладил контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений российско-террористических НЗФ.

"Мужчина по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ. Информатор, в частности, передавал боевику сведения о местах дислокации личного состава и руководстве подразделений операции Объединенных сил, правоохранительных органах, представительстве международных гуманитарных организаций, деятельности местных организаций политических и общественных организаций, перемещении военной техники", - сказано в сообщении.

Как отмечается, террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области.

Правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства сообщника боевиков и его связей. Во время обысков обнаружены и изъяты химические вещества, боеприпасы, в том числе семь корпусов гранат Ф-1 и РГН, пять запалов к гранатам, сто пятьдесят патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис, которые направлены на экспертизу.

"Изъято компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после проведения экспертиз ему будет сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами - ст. 263 и в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств - ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Разоблачение информатора проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Напомним, в Днепре СБУ разоблачила наркоторговца, который оптом сбывал наркотики через сеть.

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