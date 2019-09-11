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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 118398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 110040 просмотра

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6 марта, 14:10 • 116367 просмотра

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СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов

СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов

Киев  •  УНН

 • 11149 просмотра

КИЕВ, 11 сентября. УНН. На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории страны-агрессора, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы”, — говорится в сообщении.

Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов, обещанной денежное вознаграждение также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действий украинской власти.

“Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через социальные сети были обнаружены оперативниками СБУ ранее в Одесском, Сумском и Луганском регионах”, — сказано в сообщении.

Анализ полученных данных показывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет предоставить эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем.

Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с “искажением” подлинных фактов.

Напомним, СБУ задержала мужчину за выдачу боевикам “ЛНР” разведывательных данных.

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