СБУ затримала бойовика "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України для переховування від кримінальної відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його видачу.
Прокуратурою розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.
Нагадаємо, СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-пропагандистів.