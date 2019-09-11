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СБУ затримала бойовика "Ісламської держави"

СБУ затримала бойовика "Ісламської держави"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України для переховування від кримінальної відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. Наразі до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб до надходження запиту про його видачу.

Прокуратурою розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-пропагандистів.

Українські Національні Новини

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