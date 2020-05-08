У Харкові затримали чоловіка, який під виглядом сантехніка пограбував квартиру з іноземцями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Правопорушник під виглядом сантехніка прийшов до квартири та, застосувавши фізичну силу до її мешканок, заволодів майном. Після скоєного правопорушення чоловік намагався виїхати за межі області на таксі. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
Повідомлення про подію на вулиці Сумській надійшло до Київського відділу поліції 7 травня близько 15:30.
Потерпілі - дві громадянки Йорданії розповіли, що 2 години тому до їх квартири під виглядом сантехніка прийшов невідомий. Чоловік із застосуванням фізичного насильства зачинив жінок у вбиральні та заволодів 4 мобільними телефонами, 2 ноутбуками та грошима.
В ході оперативно-розшукових заходів працівники Київського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний мешканець міста Києва. Також працівники підрозділу з'ясували, що він рухається на автомобілі у напрямку Києва. На затримання чоловіка були орієнтовані співробітники Валківського відділу поліції, які у подальшому на стаціонарному посту у місті Валки зупинили автомобіль Daewoo Lanos, в якому знаходився правопорушник.
Речові докази вилучені.
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлений для проведення подальших слідчих дій до Київського відділу поліції.
Окрім того встановлено, що дана особа причетна до інших злочинів, скоєних на території Київського району. Також чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та знаходиться у розшуку за Печерським відділом поліції міста Києва.
Слідчим Київського відділу поліції відомості за фактом події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 4 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові судитимуть поліцейського, який із спільником грабував перехожих.