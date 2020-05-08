В Харькове задержали мужчину, который под видом сантехника ограбил квартиру с иностранцами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правонарушитель под видом сантехника пришел в квартиру и, применив физическую силу к ее жительницам, завладел имуществом. После совершенного правонарушения мужчина пытался выехать за пределы области на такси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
Сообщение о происшествии на улице Сумской поступило в Киевский отдела полиции 7 мая около 15:30.
Пострадавшие - две гражданки Иордании рассказали, что 2:00 поэтому к их квартиры под видом сантехника пришел неизвестный. Мужчина с применением физического насилия закрыл женщин в туалете и завладел 4 мобильными телефонами, 2 ноутбуками и деньгами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Киевского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города Киева. Также работники подразделения выяснили, что он движется на автомобиле в направлении Киева. На задержание мужчины были ориентированы сотрудники Валковского отдела полиции, в дальнейшем на стационарном посту в городе Валки остановили автомобиль Daewoo Lanos, в котором находился преступник.
Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставлен для проведения дальнейших следственных действий в Киевский отдела полиции.
Кроме того установлено, что данное лицо причастно к другим преступлениям, совершенным на территории Киевского района. Также мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в розыске в Печерском отделе полиции города Киева.
Следователем Киевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове будут судить полицейского, который с сообщником грабил прохожих.