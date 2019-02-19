У Харкові зарубали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Харкові у власному помешканні знайшли труп чоловіка з рубленими травмами голови. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Відзначається, що чоловік був безробітним та часто вживав алкогольні напої.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, чоловік зарубав сокирою знайомого і видав смерть за нещасний випадок.
Раніше УНН повідомляв, що на Запоріжжі зарубали чоловіка.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.