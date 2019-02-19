У Харкові зарубали чоловіка

Відзначається, що чоловік був безробітним та часто вживав алкогольні напої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, чоловік зарубав сокирою знайомого і видав смерть за нещасний випадок.

Раніше УНН повідомляв, що на Запоріжжі зарубали чоловіка.

Як повідомляв УНН, на Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.