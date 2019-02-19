В Харькове зарубили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Харькове в собственном доме нашли труп мужчины с рублеными травмами головы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчина был безработным и часто употреблял алкогольные напитки.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщал УНН, мужчина зарубил топором знакомого и выдал смерть за несчастный случай.
Ранее УНН сообщал, что в Запорожье зарубили мужчину.
Как сообщал УНН, в Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом.