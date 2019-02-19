В Харькове зарубили мужчину

Отмечается, что мужчина был безработным и часто употреблял алкогольные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал УНН, мужчина зарубил топором знакомого и выдал смерть за несчастный случай.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье зарубили мужчину.

Как сообщал УНН, в Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом.