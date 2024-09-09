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У Харкові водій Toyota Camry травмував двох пішоходів

У Харкові водій Toyota Camry травмував двох пішоходів

Київ • УНН

 • 19547 перегляди

У Новобаварському районі Харкова водій Toyota Camry збив двох 40-річних чоловіків, які переходили дорогу в недозволеному місці. Постраждалих госпіталізовано, поліція розпочала кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини травмування двох пішоходів у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

У Харкові поліція розслідує ДТП, внаслідок якої були травмовані двоє чоловіків. Інцидент стався 7 вересня близько 20:00 на проспекті Любові Малої. Водій автомобіля Toyota Camry скоїв наїзд на двох 40-річних пішоходів, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу.

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з можливістю позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП

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