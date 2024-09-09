В Харькове водитель Toyota Camry травмировал двух пешеходов

Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования двух пешеходов в Новобаварском районе Харькова. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

В Харькове полиция расследует ДТП, в результате которого были травмированы двое мужчин. Инцидент произошел 7 сентября около 20:00 на проспекте Любви Малой. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на двух 40-летних пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с возможностью лишения права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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