В Харькове водитель Toyota Camry травмировал двух пешеходов
Киев • УНН
В Новобаварском районе Харькова водитель Toyota Camry сбил двух 40-летних мужчин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавшие госпитализированы, полиция начала уголовное производство.
Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования двух пешеходов в Новобаварском районе Харькова. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
В Харькове полиция расследует ДТП, в результате которого были травмированы двое мужчин. Инцидент произошел 7 сентября около 20:00 на проспекте Любви Малой. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на двух 40-летних пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с возможностью лишения права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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