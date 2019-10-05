У Харкові військовослужбовець погрожував гранатою власній дружині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Харківські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який погрожував гранатою власній дружині. Про це повідомляє УНН спираючись на дані МВС України та пресслужбу поліції у Харківській області.
Сьогодні ввечері до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік стоїть під дверима будинку та погрожує підірвати гранату.
“Силами правоохоронців харків’янина було затримано. Ним виявився 43-річний військовослужбовець”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що вибухонебезпечний предмет було вилучено.
Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі слідчі дії тривають. З’ясовуються всі обставини події та походження боєприпасу.
Нагадаємо, у Вінницькому парку поліцейські виявили між бетонними блоками пакунок з двома сумками, в яких були гранати та боєприпаси.