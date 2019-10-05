В Харькове военнослужащий угрожал гранатой собственной жене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Харьковские полицейские оперативно задержали мужчину, который угрожал гранатой собственной жене. Об этом сообщает УНН опираясь на данные МВД Украины и пресс-службу полиции в Харьковской области.
Сегодня вечером в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.
“Силами правоохранителей харьковчанина задержали. Им оказался 43-летний военнослужащий”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что взрывоопасный предмет был изъят.
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас следственные действия продолжаются. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
Напомним, в Винницком парке полицейские обнаружили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых были гранаты и боеприпасы.