У Харкові від удару струму померла 61-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Харкові в під’їзді будинку знайшли тіло 61-річної жінки, яка померла від удару струмом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Повідомлення про виявлення тіла 61-річної мешканки будинку у під’їзді по вулиці Старошишківській надійшло до поліції 12 серпня о 9:11.
“Лікарі, що прибули за викликом сусідів встановили, що смерть жінки настала в результаті удару струмом. Поліція наразі з’ясовує обставини отримання жінкою смертельної травми. Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу”, — йдеться в повідомленні.
Також, інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Львівській області від удару струму помер 22- річний хлопець.