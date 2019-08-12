У Харкові від удару струму померла 61-річна жінка

Повідомлення про виявлення тіла 61-річної мешканки будинку у під’їзді по вулиці Старошишківській надійшло до поліції 12 серпня о 9:11.

“Лікарі, що прибули за викликом сусідів встановили, що смерть жінки настала в результаті удару струмом. Поліція наразі з’ясовує обставини отримання жінкою смертельної травми. Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу”, — йдеться в повідомленні.

Також, інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львівській області від удару струму помер 22- річний хлопець.