В Харькове от удара тока умерла 61-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Харькове в подъезде дома нашли тело 61-летней женщины, которая умерла от удара током. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Харьковской области.
Сообщение об обнаружении тела 61-летней жительницы дома в подъезде по улице Старошишковской поступило в полицию 12 августа в 9:11.
“Врачи, прибывшие по вызову соседей установили, что смерть женщины наступила в результате удара током. Полиция выясняет обстоятельства получения женщиной смертельной травмы. Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг”, — говорится в сообщении.
Также, информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львовской области от удара тока погиб 22-летний парень.