У Харкові вантажівка на пішохідному переході на смерть збила жінку

"Інформація про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Молочної та Плеханівської надійшла до поліції близько 09:50…попередньо з’ясовано, що 45-річний водій вантажівки Iveco допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину в районі регульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм 64-річна громадянка загинула на місці», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що водій буде доставлений до лікарні для медичного обстеження на стан сп’яніння. Візуальних ознак сп’яніння чоловік не має.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Основ’янського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Наразі огляд місця події триває, поліція з’ясовує причину та обставини аварії. Встановлюються свідки аварії, слідчими буде детально вивчене відео з місця події та призначені відповідні експертизи.

Нагадаємо, водія автомобіля у Харкові, який підозрюється у тому, що на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу по переходу на червоний сигнал світлофора, арештували без права внесення застави.