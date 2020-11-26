Смертельна ДТП у Харкові: водія арештували

“25-річного громадянина взято під варту строком на 60 діб без права внесення застави”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася 23 листопада близько 14:50 по проспекту Льва Ландау. За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля “Mercedes-Benz E200” рухався з боку проспекту Московського у напрямку вулиці Олімпійської, в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора зліва направо по ходу руху іномарки. 60-річний харків’янин отримав травму, не сумісну з життям, і загинув на місці.

Того ж дня водій був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває, призначений ряд експертних досліджень.

Нагадаємо, поліція затримала і повідомила підозру водію, який автомобілем у Харкові на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу по переходу на червоний сигнал світлофора.