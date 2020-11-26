Смертельное ДТП в Харькове: водителя арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водитель автомобиля в Харькове, подозреваемый в том, что насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора, арестовали без права внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“25-летний гражданина взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля “Mercedes-Benz E200” двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки. 60-летний харьковчанин получил травму, не совместимую с жизнью, и погиб на месте.
В тот же день водитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертных исследований.
Напомним, полиция задержала и сообщила подозрение водителю, который автомобилем в Харькове насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора.