В Харькове грузовик на пешеходном переходе насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харькове на пешеходном переходе грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Молочной и Плехановской поступила в полицию около 09:50... предварительно установлено, что 45-летний водитель грузовика Iveco допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что водитель будет доставлен в больницу для медицинского обследования на состояние опьянения. Визуальных признаков опьянения мужчина не имеет.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии. Устанавливаются свидетели аварии, следователями будет детально изучено видео с места происшествия и назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, водителя автомобиля в Харькове, который подозревается в том, что насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора, арестовали без права внесения залога.