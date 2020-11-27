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В Харькове грузовик на пешеходном переходе насмерть сбил женщину

В Харькове грузовик на пешеходном переходе насмерть сбил женщину

Киев  •  УНН

 • 20161 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харькове на пешеходном переходе грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Молочной и Плехановской поступила в полицию около 09:50... предварительно установлено, что 45-летний водитель грузовика Iveco допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель будет доставлен в больницу для медицинского обследования на состояние опьянения. Визуальных признаков опьянения мужчина не имеет.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии. Устанавливаются свидетели аварии, следователями будет детально изучено видео с места происшествия и назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, водителя автомобиля в Харькове, который подозревается в том, что насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора, арестовали без права внесения залога.

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