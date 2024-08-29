У Харкові сталися перебої зі світлом через ворожі обстріли
Київ • УНН
Через ворожі обстріли в деяких районах Харкова відбулися відключення електропостачання. Енергетики володіють інформацією та працюють над відновленням світла, просять почекати.
Через ворожі обстріли в деяких районах Харкова відбулися відключення електропостачання, повідомили у четвер у Харківобленерго, пише УНН.
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"Шановні харків’яни! Внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання. Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла. Треба ще почекати, і все буде добре!" - вказали у Харківобленерго у Telegram.
Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27.08.24, 15:15 • 20517 переглядiв