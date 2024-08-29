В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов в некоторых районах Харькова произошли отключения электроснабжения. Энергетики владеют информацией и работают над восстановлением света, просят подождать.
Из-за вражеских обстрелов в некоторых районах Харькова произошли отключения электроснабжения, сообщили в четверг в Харьковоблэнерго, пишет УНН.
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«Уважаемые харьковчане! Вследствие вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения. Энергетики владеют всей информацией и работают над восстановлением света. Надо еще подождать, и все будет хорошо!» - указали в Харьковоблэнерго в Telegram.
Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27 августа 2024, 12:15 • 19517 просмотров