У Харкові сталася пожежа у міні-готелі

Повідомлення про пожежу, що сталася у 2-х поверховій будівлі на 2-му поверсі, в номері міні-готелю на бульварі Богдана Хмельницького, 8, Немишлянського району міста Харкова, рятувальники отримали 18 липня о 2:25.

До місця виклику прибуло 2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах. На момент їх прибуття в одному з номерів горів телевізор та речі на площі 1 кв.м.

О 2:40 пожежу було локалізовано. О 3:17 повністю ліквідовано.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа на кораблі.