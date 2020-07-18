В Харькове произошел пожар в мини-отели

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101008 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109923 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 146627 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115229 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139042 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103715 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102768 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105038 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102264 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Харькове произошел пожар в мини-отели

В Харькове произошел пожар в мини-отели

Киев  •  УНН

 • 18199 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Пожар произошел в номере мини-отеля в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре, который произошел в 2-этажном здании на 2-м этаже, в номере мини-отеля на бульваре Богдана Хмельницкого, 8, Немышлянская района города Харькова, спасатели получили 18 июля в 2:25.

К месту вызова прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия в одном из номеров горел телевизор и вещи на площади 1 кв. м.

В 2:40 пожар был локализован. В 3:17 полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, в Николаеве произошел пожар на корабле.

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