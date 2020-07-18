В Харькове произошел пожар в мини-отели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Пожар произошел в номере мини-отеля в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о пожаре, который произошел в 2-этажном здании на 2-м этаже, в номере мини-отеля на бульваре Богдана Хмельницкого, 8, Немышлянская района города Харькова, спасатели получили 18 июля в 2:25.
К месту вызова прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия в одном из номеров горел телевизор и вещи на площади 1 кв. м.
В 2:40 пожар был локализован. В 3:17 полностью ликвидирован.
Причина возникновения возгорания выясняется.
Напомним, в Николаеве произошел пожар на корабле.