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У Харкові сьогодні поховають Геннадія Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Харкові сьогодні після церемонії прощання поховають Харківського міського голову Геннадія Кернеса. Про це з посиланням на інформацію секретаря мера міста Ігора Терехова інформує УНН.

У Харкові сьогодні поховають Геннадія Кернеса

Церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться з 9:00 по 13:00 в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.

11 грудня стало відомо, що в нього не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через оскладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.

Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.

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